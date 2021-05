Primetime-Check

Wie kam die Komödie im Ersten gegen das Krimiprogramm im ZDF an? Überzeugte die neue Ausgabe von «Let's Dance»?



Das Erste zeigte am Samstagabend in der Primetime die Komödieund sicherte sich bei einem Publikum von 4,65 Millionen Zuschauern einen hohen Marktanteil von 15,3 Prozent. Auch bei den Jüngeren war das Programm beliebt und 0,55 Millionen Fernsehende ergatterten eine gute Sehbeteiligung von 7,4 Prozent. Weiter ging es ab 21.45 Uhr mit den, für die sich noch 3,06 Millionen Zuschauer interessierten. Dies glich einer soliden Quote von 10,8 Prozent. Bei den Millionen 0,44 Millionen 14-49-Jährigen standen passable 5,8 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Im ZDF fuhr man mit der Krimiseriestarke 19,5 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 5,93 Millionen Menschen ein. Die Serie faszinierte 0,58 Millionen jüngere Fernsehende und erzielte bei diesen eine hohe Quote von 8,0 Prozent. Die Krimiseriewar mit einer Reichweite von 4,73 Millionen Zuschauern sowie guten 15,8 Prozent Marktanteil ebenfalls gefragt. Bei den 0,52 Millionen jüngeren Fernsehenden erreichte die Serie noch 6,8 Prozent Marktanteil.RTL strahlte das Viertelfinale der Tanzshowaus. 4,29 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten gespannt die Sendung und lieferten dem Sender einen herausragenden Marktanteil von 15,6 Prozent. In der Zielgruppe kam man mit 1,51 Millionen Begeisterten ebenfalls auf einen sehr starken Wert von 21,0 Prozent. Sat.1 hielt mit der Clipshow1,44 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm und erreichte passable 4,8 Prozent. Bei den 0,61 Millionen Werberelevanten resultierten daraus gute 8,2 Prozent Marktanteil.ProSieben begeisterte mit dem Actionfilm1,02 Millionen Zuschauer und erzielte somit solide 3,7 Prozent. Auch bei den 0,56 Millionen Umworbenen sorgt das Programm für eine passable Sehbeteiligung von 7,7 Prozent. Bei RTLZWEI lief in der Primetime der Thriller, welcher es mit insgesamt 0,96 Millionen Fernsehzuschauern auf hohe 3,3 Prozent Marktanteil schaffte. Auch bei den Werberelevanten schalteten 0,42 Millionen Menschen ein, die eine gute Quote von 5,6 Prozent verbuchten.Kabel Eins überzeugte mit zwei Folgen vonund einer Episodein der Primetime zwischen 0,66 und 0,59 Millionen Serienfans. Der Marktanteil steigerte sich im Laufe des Abends von mauen 2,2 gerade einmal auf mäßige 2,4 Prozent. Bei den Jüngeren war der Abend mit schwachen Ergebnissen zwischen 3,1 und 2,0 Prozent ebenfalls nicht sehr erfolgreich. VOX setzte auf zwei Episoden der Detektivserielockte aber nur 0,91 und 1,05 Millionen Fernsehzuschauer. Die Episoden kamen somit auf akzeptable 3,0 sowie 3,6 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe lief es mit niedrigen Sehbeteiligungen von 4,4 und 4,1 Prozent noch schlechter.