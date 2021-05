Upfronts 21: Dick Wolf dominiert die NBC-Primetime

Hintergrund

Der Herbst wir kein Comedy-Format bereithalten. Diese werden erst im Frühjahr ins Programm stoßen. Dann adaptiert NBC auch den «Eurovision Song Contest» für das US-Publikum.

Es ist Upfront-Woche in den USA und den Anfang machte in diesem Jahr wie üblich das Network NBC. Für den Herbst hat man drei neue Formate bestellt, ansonsten ändert sich im Programmplan wenig. Der Montag bleibt in der Hand des auch hierzulande erfolgreichen Casting-Formats, das von 20 bis 22 Uhr auf Sendung geht, zudem bleibt es bei einer weiteren einstündigen Show am Dienstag zu Beginn der Primetime. In dieser Saison wird es allerdings bei einer Staffel bleiben, statt einer zusätzlich Runde im Frühjahr. Der Montag schließt mit dem ersten neuen Format der Saison:, eine Koproduktion von 20th Television, Universal Television, 6th & Idaho und 3 Arts, in der gezeigt wird, wie Entscheidungen in einem einzelnen Moment den Verlauf des Lebens ändern können.Nach der «The Voice»-Show einen Tag später ist auch der Lead-Out am Dienstag neu.startet ab 21 Uhr, ehe ab 22 Uhrim Programm bleibt. In «La Brea» tut sich ein riesiges Loch in Los Angeles auf, das hunderte Menschen in eine urzeitliche Welt zieht. Produziert wurde die zweite neue Drama-Serie von Universal Television in Zusammenarbeit mit Keshet Studios. Der Mittwoch und Donnerstag sind schnell erzählt. Am Mittwoch ändert sich nichts und die drei «Chicago»-Reiheundbleiben bestehen. Am Donnerstag übernimmt dann das-Franchise, das wie die Chicago-Serien von Dick Wolf kreiert werden. Der Donnerstag startet zunächst mit dem neuen Format, in dem die Strafverteidiger im Mittelpunkt stehen. Daran anschließend folgen die 23. Staffelund die zweite-Runde. Der Schritt überrascht nicht, da zuletzt vor allem Crossover-Episoden sehr erfolgreich liefen und auch deshalb vor allem die Chicago-Reihe zur reichweitenstärksten Sendereihe bei NBC wurde. Nun besteht an gleich zwei Abenden der Woche die Möglichkeit Crossover-Folgen einzubauen.Für den Rest der Woche bleibt alles beim Alten: Am Freitag stehenundim Programm, während am Samstag wie üblich auf Original-Programm verzichtet wird. Der Sonntagabend steht dann ganz im Zeichen des American Footballs,sollte auch in diesem Jahr wieder im Rennen um das erfolgreichste Programm in den USA sein. Wer aufgepasst hat, wird festgestellt haben, dass Comedy-Programme im Herbst Fehlanzeige sind. Das ändert sich erst im Frühjahr, wennundstarten. Hinter beiden Formaten stehen bekannte Namen. «American Auto» ist eine Workplace-Comedy von den Machern von «Superstore», während «Grand Crew» von den Verantwortlichen von «Brooklyn Nine-Nine» stammt. Im Frühjahr startet zudem die Miniserie, in der Oscar-Gewinnerin Renée Zellweger die Hauptrolle übernimmt. Die «America’s Got Talent»-Franchise wird im Frühjahr einen neuen Ableger erhalten:zeigt Woche für Woche die waghalsigsten Auftritte.Jimmy Fallon wird neben seiner «Tonight Show» auch mitauf Sendung gehen, das aus verschiedenen Spielen des Late-Night-Formats besteht. Aus Großbritannien stammt die Idee von. Im Frühjahr darf auch Dick Wolf nicht fehlen. Er produziert, eine Doku-Serie über die Feuerwehr von L.A. mit noch nie dagewesenem Einblick in deren Arbeit. Ein weiteres Reality-Format ist, das je zwei Familien folgt, die zwei sehr verschieden Lebensentwürfe leben. Die Familien tauschen dafür eine Woche lang das eigene Zuhause. Fürhat man sich vom «Eurovision Song Contest» inspirieren lassen und adaptiert die nun für die USA. Darin treten die 50 Bundesstaaten, fünf US-Territorien und Washington D.C. gegeneinander an, um den besten Original-Song zu finden. Anders als in Europa besteht der US-Wettbewerb aus drei Runden, der Qualifikation, dem Halbfinale und dem Finale.8-10 P.M. - The Voice10-11 P.M. - ORDINARY JOE8-9 P.M. - «The Voice»9-10 P.M. - «La Brea»10-11 P.M. - «New Amsterdam»8-9 P.M. - «Chicago Med»9-10 P.M. - «Chicago Fire»10-11 P.M. - «Chicago P.D.»8-9 P.M. - «Law & Order: For the Defense»9-10 P.M. - «Law & Order: SVU»10-11 P.M. - «Law & Order: Organized Crime»8-9 P.M. - «The Blacklist»9-11 P.M - «Dateline NBC»8-9 P.M. - «Drama Encores»9-10 P.M. - «Dateline Weekend Mystery»10-11 P.M. - «SNL Vintage»7-8:20 P.M. - «Football Night in America»8:20-11 P.M. - «NBC Sunday Night Football»