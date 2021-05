Primetime-Check

Wie viele Zuschauer schalteten «Wer wird Millionär?» ein? Konnte «Die Höhle der Löwen» den positiven Trend fortsetzen? Wer sah die Free-TV-Premiere im ZDF?

Das Erste begann den Abend mit der Dokuund begeisterte damit 3,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,55 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Im Anschluss blieben fürnoch 2,84 Millionen respektive 0,53 Millionen dran. Die Marktanteile sanken leicht von 9,7 auf 9,4 Prozent auf dem Gesamtmarkt und bei den Jüngeren von 6,7 auf 6,5 Prozent. Das ZDF zeigte währenddessen den Spielfilmvor 5,06 Millionen Sehern. 0,90 Millionen stammten aus der jungen Zuschauerschaft. Daraus ergaben sich Sehbeteiligungen von 16,4 und 11,1 Prozent.behielt danach noch 3,61 Millionen Zuschauer, es standen Markanteile von 14,3 und 10,5 Prozent zu Buche.RTL setzte auf eine neue Ausgabe vonund kam damit auf 4,11 Millionen Quiz-Fans. 0,88 Millionen stammten aus der umworbenen Gruppe, was 10,8 Prozent des Marktes entsprachen. Insgesamt lag der Wert bei 13,3 Prozent.sorgte danach noch für 9,7 beziehungsweise 10,3 Prozent. Insgesamt betrug die Reichweite 1,97 Millionen. Kabel Eins versendete den Klassikerund lockte damit 1,04 Millionen Zuschauer an, 0,44 Millionen waren aus der Zielgruppe. Es standen 3,4 Prozent insgesamt und 5,5 Prozent bei den Jüngeren auf der Uhr.VOX strahlte einmal mehraus, was dem Kölner Sender ein 2,23-millionköpfiges Publikum bescherte. Auf dem Quotenmarkt wurden 7,7 und 15,4 Prozent ermittelt. ProSieben zeigte das dritteaus. 0,94 Millionen interessierten sich für Armin Laschets Antworten, woraus sich 3,0 Prozent Marktanteil ergaben. Mit 0,63 Millionen Jüngeren generierte man 7,7 Prozent.holte im Anschluss 7,0 und 6,5 Prozent, zwei-Folgen sorgten für 6,5 und 7,4 Prozent in der Zielgruppe. Die Reichweiten lagen bei 0,86, 0,74, 0,60 und 0,58 Millionen.Sat.1 wollte mitpunkten. Der Spielfilm markierte 1,36 Millionen Zuschauer und 4,5 Prozent auf dem Gesamtmarkt. In der Zielgruppe standen 0,53 Millionen und 6,8 Prozent zu Buche. RTLZWEI zeigteund versammelte damit 0,80 Millionen vor dem Fernseher. Die Einschaltquote in der Zielgruppe belief sich auf 4,1 Prozent.