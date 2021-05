Constantin Film gibt neue Kinostarttermine bekannt

Kino-News

Der Hauptverband deutscher Filmtheater möchte alle Kinos wieder zum 1. Juli geöffnet sehen. Daher stellt Constantin Film schon mal einen Plan für das verbleibende Kino-Jahr auf.

Ab dem 7. Juni soll die Priorisierung der Impfungen enden, ab dann hat jeder Bürger die Möglichkeit sich einen Impftermin zu besorgen. Das beschloss am Montag Gesundheitsminister Jens Spahn nach Absprache mit seinen Länderkollegen. Spätestens dann soll wieder mehr Normalität in das öffentliche Leben zurückkehren. Teil des öffentlichen Lebens sind auch Kulturorte wie Kinos, die spätestens zum 1. Juli deutschlandweit öffnen sollen. Dieses Datum hat der Hauptverband deutscher Filmtheater am Montag ins Auge gefasst. Auf der großen Leinwand sollen dann auch diverse Titel aus dem Hause Constantin sein.Den Auftakt soll dabei «Drachenreiter» machen, der bereits im vergangenen Jahr Premiere feierte und nun erneut in die Lichtspielhäuser kommen soll, sobald diese öffnen. Am 24. Juni wirdfolgen, ehe am 1. Juliundnachziehen. Am 26. August ist der Start vongeplant. Drei Wochen später, am 16. September, kommtin die Kinos. Ende November, 25. November, sollen dann, das Reboot der erfolgreichen «Resident Evil»-Reihe, und der dritte Teil der Liebesgeschichte zwischen Tessa und Hardinfolgen.Darüber hinaus gibt es 2021 auch ein Wiedersehen mit Ostwind, Mika und Ari im großen Finale der Pferdefilmreihe:kommt am 29. Juli in die Kinos. Alle Eberhofer-Fans dürfen sich auf den 5. August freuen, dann startet mitdie inzwischen siebte Verfilmung der Kultromane von Rita Falk in den Kinos. Zudem wird am 28. Oktober der beim 16. Zürich Film Festival gefeierte Film von Sönke Wortmannsein Kino-Debüt geben. Kurz vor Weihnachten, 23. Dezember, findetmit Moritz Bleibtreu seinen Weg auf die Leinwand.Für das kommende Jahr stehen ebenfalls erste Termine fest. So beginnt das Jahr mit, der Fortsetzung von «Der Vorname», am 20. Januar. Am 17. Februar feiert Anika Deckers neuestes WerkPremiere. Ebenfalls für 2022 angekündigt sind Leander Haußmanns, Doris Dörries(1. September),(4. August),, nach dem gleichnamigen Besteller von Felix Lobrecht, sowie Bora Dagtekins neueste Regiearbeit, die am 27. Oktober in die Kinos kommen wird.