HGTV zeigt zweite «Sweet Home Chicago»-Staffel

TV-News

Ende Juni zeigt Alison Victoria erneut, welche Herausforderungen beim Hausrenovieren in der „Windy City“ lauern.

Wer würde nicht gerne sein eigenes Traumhaus bauen, und noch dazu in einer Metropole wie Chicago? Diesen Traum lebt Alison Victoria regelmäßig, denn sie und ihr Geschäftspartner Donovan Eckhardt haben sich das Hausrenovieren zum Beruf gemacht. Abreißen, aufbauen, abkassieren: Das ist ihr Alltag und gleichzeitig Erfolgsrezept. Gezeigt werden die Arbeiten und die fertigen Projekt dann in der Sendung. Home & Garden TV zeigt ab 29. Juni die zweite Staffel der Docutainment-Reihe.In Staffel zwei sind die Projekte noch größer und riskanter als zuvor. Während Victoria in der neuen Staffel ihre Haus-Flipping Projekte vorantreibt, muss sie sich mit allerhand Widrigkeiten auseinandersetzen: Verzögerungen bei Umbauten und Genehmigungen und eine angespannte Beziehung mit ihrem Geschäftspartner sind Rückschläge, die den Ruf und die Lebensgrundlage der Innenarchitektin gefährden. „Ein Design- und Renovierungsbusiness in Chicago zu führen, ist nichts für schwache Nerven. Es hat mich auf mehr Arten auf die Probe gestellt, als ich es je für möglich gehalten hätte“, erklärt Alison Victoria.HGTV zeigt die neue Staffel vonin deutscher Erstausstrahlung ab dem 29. Juni immer dienstags ab 20:15 Uhr. Neben allen Herausforderungen investiert Alison Victoria wieder alle Energie in die Wiederherstellung alter Gebäude in der Gemeinde. Dabei verlässt sie sich auf ihre Kreativität und ihr Design-Know-How und erschafft wunderschöne Häuser.