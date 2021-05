Blockbuster-Battle

Tom Hanks muss sich als Robert Langdon mit Dwayne Johnson messen. Dazu tritt auch noch eine unglaubliche Superhelden-Familie in den Ring. Wer sichert sich den Sieg?

(Sat.1, 20:15 Uhr)Die Unglaublichen nehmen erneut den Kampf gegen das Böse auf, doch ihre Taten werden nicht von allen geschätzt. Ganz im Gegenteil - die Regierung erklärt das Helden-Dasein sogar für illegal! Winston Deavor hingegen versucht, den einst guten Ruf seiner Idole wiederherzustellen. Der Plan: Während Bob zu Hause auf die Kinder aufpasst, soll "Elastigirl" undercover auf Verbrecherjagd gehen. Dies ist auch nötig, besonders als der Superschurke "Screenslaver" auf den Plan tritt. Die Quotenmeter-Kritik zog dieses Fazit zum Film : „Sieht gut aus, klingt gut, hat deutlich weniger im Kopf als sein Vorgänger. Einst war das Fortsetzungsalltag, aber mittlerweile sind Hollywood und das Superheldenkino da rausgewachsen.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDB User Rating: 8(ProSieben, 20:15 Uhr)Rasantes Action-Abenteuer mit Dwayne "The Rock" Johnson: Der Primatenforscher Davis Okoye und der Silberrückengorilla George haben ein inniges Verhältnis zueinander, denn Davis hat den Affen von klein auf erzogen. Als ein illegales Genexperiment schiefgeht und George plötzlich zu einem riesigen Monster mutiert, muss Davis schnellstmöglich ein Gegenmittel finden, um seinen tierischen Freund zu retten. Denn dieser ist bereits ins Visier der Regierung geraten. Die Quotenmeter-Kritik urteilte zum Kinostart: „Wer dringend einen Fix an filmischer Großstadtverwüstung braucht, wird also launig-solide bedient, doch sonst hat «Rampage - Big meets Bigger» wenig zu bieten.“Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDB User Rating: 6(RTL, 20:15 Uhr)Um eine globale Katastrophe zu verhindern, muss der Harvard-Symbologe Robert Langdon versteckte Hinweise in Dantes "Göttlicher Komödie" entschlüsseln. Nach einem Krankenhausaufenthalt in Italien plagen ihn zudem Gedächtnisstörungen und schreckliche Visionen. Gemeinsam mit der Ärztin Sienna Brooks versucht Langdon, seine Erinnerung wiederzuerlangen und das Rätsel zu lösen, um die bevorstehende Katastrophe abzuwenden. Quotenmeter bezeichnete «Inferno» als „einen optisch ansprechenden, rasant startenden Thriller, der später über massig gestelzte Dialoge und narratives Kuddelmuddel stolpert.“ Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDB User Rating: 6