«Die Höhle der Löwen» bestimmt weiter die Zielgruppe

Quotennews

Das Niveau der Vorwochen konnte nicht ganz gehalten werden, dennoch war «Die Höhle der Löwen» erneut das stärkste Format in der Zielgruppe.

fand etwas holprig in die zweite Frühjahrsstaffel und musste sich zweimal mit weniger als zwölf Prozent in der Zielgruppe begnügen. Seitdem geht es für die Gründershow steil bergauf und VOX konnte sich zuletzt zweimal über mehr als 16 Prozent bei den Umworbenen freuen. Vor einer Woche wurden 16,1 Prozent ausgewiesen. Insgesamt schalteten 2,42 Millionen Zuschauer ein, eine Woche davor waren es sogar 2,43 Millionen – nur einmal brachte man es im Frühjahr auf mehr Zuschauer. Die Zielgruppewerte stellten sogar einen neuen Rekord auf.Die mittlerweile neunte Folge in diesem Frühjahr konnte das Niveau der Vorwochen allerdings nicht ganz halten und verbuchte am gestrigen Montag 2,23 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 1,18 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile beliefen sich auf starke 7,7 Prozent insgesamt und weiterhin grandiose 15,4 Prozent bei den werberelevanten Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Keine Sendung performte an diesem Abend stärker in der Zielgruppe als das VOX-Format.Am Vorabend sorgte einmal mehrfür schmackhafte Quoten. In dieser Woche meldet sich die Kochshow aus Stuttgart, am ersten Abend war man bei Fabian zu Gast. Er servierte unter anderem Beef Wellington mit Erdgemüse und Traube. 1,31 Millionen Kochfans schlemmten ab 19 Uhr mit. Die Marktanteile fielen mit 4,9 Prozent solide und 8,5 Prozent gut aus.