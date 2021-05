Braucht CBS mehr Platz im Fernsehen?

US-Fernsehen

Der Sender soll vermutlich drei CBS-Serien zu Paramount+ abschieben.

Am Mittwoch präsentiert der Fernsehsender CBS sein Herbstprogramm. Doch bereits im Vorfeld sickerten Informationen durch, dass drei Serien wohl ihre Heimat bei dem US-Network verlieren werden. Die Verantwortlichen wollen unter anderem die Robert und Michelle King-Seriezu Paramount+ abschieden. Bereits «The Good Fight» wurde für den Streamingdienst CBS All Access produziert und die Meinungen der Fachleute waren überwältigend. Eine so hohe Storydichte wäre wohl im klassischen Fernsehen nicht möglich gewesen.Außerdem habe man bei ViacomCBS mitbekommen, dass mit der Lizenzierung zu Netflix die Serie weltweit ein großer Hit wurde und die Nachfrage gestiegen sei. Dies könnte man nun nutzen, um die Kundenanzahl für Paramount+ zu nutzen. Auchundwerden zum Streamingdienst abgeschobenhandelt von dem teuflischen Treiben der forensischen Psychologin Kristen Bouchard (Katja Herbers), dem Ermittler der katholischen Kirche, David Acosta, und dem dämonischen Leland Townsend (Michael Emerson). In seiner 13-episodigen ersten Staffel war «Evil» sowohl episodisch (mit einem neuen Mysterium in den meisten Wochen) als auch seriell (mit seiner eigenen Mythologie über die Hierarchie der Dämonen auf der Erde) erzählt worden.