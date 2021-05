Amazon bietet neun Milliarden für MGM

Wirtschaft

Der Online-Versandhändler könnte bald ein großes Filmarchiv bekommen.

Schon seit einigen Jahren gibt es immer wieder Gerüchte, dass Amazon und andere Tech-Giganten Interessen an dem Filmstudio MGM haben. Das Unternehmen ist bestens bekannt für seine «James Bond 007»-Reihe. Nun gibt es laut vertrauten Insidern wieder Gespräche zwischen mehreren Parteien. Mehrere US-Medien sprachen am Montag davon, dass man einen Käufer suche.Nach Informationen von „The Information“ sollen die Summen zwischen sieben und zehn Milliarden US-Dollar liegen, andere sehen den Wert auf über neun Milliarden US-Dollar. MGM verbuchte in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 einen Umsatz von 403,3 Millionen US-Dollar, dies ist ein Plus von knapp 30 Prozent. Jedoch sind die Zahlen mit einem reinen Nettogewinn von nur 29,3 Millionen wenig überzeugend. MGM-Vertraute hoffen, mit der riesigen Filmdatenbank den Preis in die Höhe treiben zu können.Für Amazon ist der Medienbereich ein relativ kleiner Teil seines gigantischen Imperiums, stellt aber ein schnell wachsendes Geschäftsfeld dar. Im Jahr 2020 gab das Unternehmen 11 Milliarden Dollar für TV-Shows, Filme und Musik für die Prime-Dienste aus - ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.