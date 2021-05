Free-TV-Premiere bei RTL scheitert neben ProSieben und Sat.1

Quotennews

Der Thriller «Glass» und die Komödie «Fack Ju Göhte 3» waren die klaren Sieger des Filmabends. Da hatte Teil drei von «Johnny English» wenig mitzureden.



Nachdem in der Vorwoche das Finale von «Ninja Warrior Germany – Allstars» lief, füllte auch RTL ab dieser Woche das Sonntagabendprogramm wieder mit Filmen. Die Free-TV-Premiere «Johnny English – Man lebt nur dreimal» ► scheiterte jedoch deutlich. Nur 1,37 Millionen Fernsehenden wollten den Film sehen, wodurch der Sender bei ernüchternden 4,1 Prozent Marktanteil landete. Auch die 0,59 Millionen Umworbenen kamen nicht über eine schwache Quote von 6,2 Prozent hinaus. Mit dem Thriller «Death Wish» ► , für den sich 1,15 Millionen Zuschauer interessierten, ging es im Anschluss minimal aufwärts auf maue 5,7 Prozent. Bei den 0,59 Millionen Jüngeren wurde weiterhin ein niedriger Wert von 6,9 Prozent verbucht.ProSieben ließ sich somit von der Konkurrenz nicht einschüchtern, sondern überzeugte ein weiteres Mal. Diesmal schalteten 1,89 Millionen Filmfans für die Free-TV-Premiere des Mysterythrillers «Glass» ► ein. Für den Sender bedeutete dies eine starke Sehbeteiligung von 6,1 Prozent. Hohe 12,4 Prozent Marktanteil kamen auch bei den 1,08 Millionen Werberelevanten zustande. Für das Actiondramablieben noch 0,48 Millionen Fernsehende dran, was weiterhin guten 4,7 Prozent entsprach. Die 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen mit 9,2 Prozent Marktanteil ganz knapp unter den Senderschnitt.Aber auch Sat.1 versteckte sich zur Primetime nicht, sondern war dem Schwestersender mit der Komödie «Fack Ju Göhte 3» ► dicht auf den Fersen. 1,82 Millionen Zuschauer ermöglichten hier einen soliden Marktanteil von 5,7 Prozent. Die 1,10 Millionen Jüngeren setzten sich knapp vor dem Programm bei ProSieben und holten eine starke Quote von 12,3 Prozent. RTLZWEI fuhr mit dem Actionfilmbei 1,22 Millionen Fernsehenden ebenfalls einen hohen Wert von 3,7 Prozent ein. Die 0,48 Millionen Umworbenen erzielten einen guten Marktanteil von 5,2 Prozent.