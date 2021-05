«5 gegen Jauch» verliert etwas an Reichweite

Quotennews

Nach vergangenen Samstag eine neue Staffel von «5 gegen Jauch» bei RTL startete, sanken die Quoten in Woche zwei bereits leicht.

Viel liegt nicht zwischen den Ergebnissen der Vorwoche und denen von gestern Abend, ein leichter Negativtrend ist jedoch da. Konnte man am 8. Mai noch 2,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren erreichen, so landete man gestern bei 2,26 Millionen. Waren es in der Vorwoche noch 0,86 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe, so landete man gestern bei 0,79 Millionen Zuschauern. Die erreichten Marktanteile sanken von 9,6 Prozent insgesamt und 13 Prozent in der Zielgruppe auf 8,4 und 11,6 Prozent.So weit die nackten Zahlen. Bei der Frage, woran es gelegen hat, kann nur spekuliert werden. An «5 gegen Jauch» hat sich in dieser Woche nichts geändert, so wird es wohl die stärkere Konkurrenz gewesen sein, die RTL Zuschauer gekostet hat. Doch wo sind diese gelandet? Im ZDF bei «50 Jahre 'Dalli Dalli'» wären wohl am ehesten einige zu finden gewesen, wenn auch die ersten Reaktionen auf die Show-Neuauflage weit auseinander gingen. Im Schnitt verfolgten die ZDF-Primetime 5,95 Millionen Zuschauer und auch der Krimi im Ersten holte sich 7,26 Millionen Zuschauer, da blieben für RTL wohl nicht mehr als 2,26 Millionen übrig.Nächste Woche und die nächste Folge «5 gegen Jauch» wird sich zeigen, ob es ein beginnender Negativ-Trend ist, oder eher ein Ausrutscher wegen starker Konkurrenz. Im Aufwärtstrend sind interessanterweise weiterhin die alten Folgenim Anschluss an die Samstags-Primetime. Mit 1,08 Millionen Zuschauern verbesserte man sich leicht zur Vorwoche und der Marktanteil steigerte sich auf 9,8 Prozent. Auch die Zielgruppe zeigte sich im Vergleich zur Vorwoche mit 0,48 Millionen Zuschauern leicht verbessert, hier lag der Marktanteil bei 15,5 Prozent.