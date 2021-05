Alles beim Alten: Schöneberger vergibt deutsche «ESC»-Punkte

TV-News

Barbara Schöneberger verkündet wieder die Punktevergabe des «Eurovision Song Contest» aus Deutschland.

Mittlerweile schon zum sechsten Mal verkündet Barbara Schöneberger live im ESC-Finale die Punkte aus Deutschland. So oft wie keiner vor ihr verrät sie auch in diesem Jahr wieder, wem die deutsche Jury des «Eurovision Song Contests» ihre „twelve points“ gegeben hat. Diese Jury-Punkte haben natürlich das gleiche Gewicht, wie auch die Publikums-Votings, welche 2016 erstmals eingeführt wurden. Am 22. Mai meldet sich Schöneberger mit den finalen Punkten live aus dem Studio in Hamburg, in welchem sie auch wieder das Rahmenprogramm für denpräsentiert.Dort wird das Fernsehpublikum vor dem «ESC» ab 20:15 Uhr rund 45 Minuten lang eingestimmt und nach dem Showevent um ca. 00:45 Uhr lässt Babara Schöneberger den Abend mit der «ESC Aftershow» ausklingen. Zu Gast im Rahmenprogramm sind unter anderem Jan Delay, Sarah Connor, Michael Schulte und Newcomerin Zoe Wees. Zum deutschen Act Jendrik sind Schalten nach Rotterdam geplant.Durch die pandemiebedingten Ausgangsbeschränkungen in manchen Bundesländern, gibt es dieses Jahr auch eine kleine Neuerung: Erstmalig können die Zuschauer den «ESC» nun gemeinsam mit Freunden und Familie anschauen, auch wenn sie nicht im gleichen Raum sitzen. Durch das Tool «ESC zusammen» ist es nun vier Teilnehmern gleichzeitig möglich, das Musik-Event in einem virtuellen Raum zu sehen. Das ist unter der Website eurovision.de/ESCzusammen nun weltweit bei beiden Halbfinals und dem großen Finale am nächsten Samstag, 22. Mai, möglich.