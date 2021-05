Der «Open Doors Tag»: «BibelTV» gedenkt den weltweit verfolgten Christen

TV-News

Über Verfolgung, willkürliche Gefängnisaufenthalte und Weiteres geht es bei dem diesjährigen «Open Doors Tag».

Am 15. Mai 2021 widmet der Sender BibelTV im Rahmen des, den Tag das Schicksal weltweit verfolgter Christen. Die Organisation Open Doors Deutschland e. V. wurde gegründet, um die christliche Gemeinschaft weltweit zu unterstützen, Hilfe zu bieten und ein internationales Netzwerk aufzubauen. Das diesjährige Thema des «Open Doors Tages» dreht sich um die Verfolgung von Christen in den verschiedensten Ländern. Der «Open Doors Tag» wird von Markus Rode geleitet und steht unter dem Motto „Erweckung“. Dass Verfolgung und Erweckung nicht wirklich zusammen passt ist den Veranstalter auch bewusst, sie haben sogar genau wegen diesem Widerspruch das Motto „Erweckung“ gesetzt, um zu verdeutlichen, wie Jesus im Verborgenen wirkt und Neues schafft, mitten in schwierigen Umständen.Christen weltweit werden am 15. Mai ihre Geschichten und Erfahrungen in Zusammenhang mit Verfolgung und Unterdrückung teilen, so kommen unter anderem Gäste, wie Kumaran aus Sri Lanka, Victor und Dabrina Bet-Tamraz aus Iran, Salamat aus Zentral-Asien, Tam Lin aus Vietnam, Tomas Samuel aus Ägypten sowie Tom & JoAnn Doyle aus den USA zu Wort. Dabei schildern die Pastoren ihre Geschichten von langen Verfolgungen und Gefängnisaufenthalten, aber auch wie sie nie den Glauben verloren haben.Für die Musik wird die Band «Outbreakband» verantwortlich sein, die zusätzlich von der ebenfalls christlichen Sängerin Darya unterstützt wird. Ein „Spoken Word“, eine Mischung aus Lyrik und Erzählung, wird die Künstlerin Sarah Marie vortragen. Der «Open Doors Tag 2021» wird am 15. Mai um 20:15 bis 22:50 Uhr auf BibelTV ausgestrahlt.