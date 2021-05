Digital Natives: Merlin Leonhardt

Interview

Am Samstagabend ist der Schauspieler in der neuen «Harter Brocken»-Ausgabe im Ersten zu sehen. Zuvor füllte er den Quotenmeter-Fragebogen aus.

Begegnungen am Set und geistige und körperliche Herausforderungen.Ordentliche Schuhe und eine Hose sind ein guter Anfang.BBC, ARD, CNN, Zeit, Spiegel, Fox News. Ist auch spannend zu sehen was die schreiben und sagen. Vor allem wie viele Dummheiten. Und wenn ich etwas nicht verstehe greife ich zu Büchern oder frage nach.Andreas Prochaska, Alexander Fehling und Albrecht Schuch. Und viele, viele mehr.Kuck nicht so viel in den Spiegel. Das ist keine Weisheit aber es ist gesund. Wenn man es durchhält. Und definitiv: „If you wanna make an omelette, you got to break some eggs.“Schlafen ist das Einzige was hilft.Laufen, Schwimmen und Gewichte. Je nachdem was ansteht auch mal Zigaretten und Whiskey. Ist aber nur gut zum schnell abnehmen, und eigentlich eine ziemlich blöde Idee, von der ich nicht weiß woher sie kam.Instagram.Das letzte Mal, dass ich gezockt habe, hab ich mit meinem Bruder, dem Regisseur Béla Baptiste, Diabolo II im Multiplayer in 21 Stunden durchgespielt. Das war vor drei Jahren.Netflix und Spotify. Die meisten Sachen die ich anschaue muss ich aber leihen oder kaufen.