«Die Drei von der Müllabfuhr» läuft schwächer als zuletzt

Laura Friedrich von 08. Mai 2021, 09:26 Uhr

Ein neuer Teil der Komödie verlor an Zuschauern. Am Vorabend zeigten sich die beiden Quizformate in üblich guter Form.



Das Erste eröffnete den Freitagabend mit der Komödie «Die Drei von der Müllabfuhr: Die Streunerin». Dies war bereits der fünfte Teil der TV-Reihe. Die bislang stärkste Ausgabe war die letzte, die vor etwa einem Jahr zu sehen gewesen war. Hier erzielten 5,29 Millionen Fernsehende eine starke Quote von 17,5 Prozent. Mit 0,75 Millionen Jüngeren kam außerdem ein hoher Marktanteil von 9,6 Prozent zustande.



An diesen Erfolg konnte die gestrige Ausgabe nicht anknüpfen. Stattdessen verfolgten 4,42 Millionen Zuschauer die Komödie. Somit sank der Marktanteil auf einen weiterhin hohen Wert von 14,1 Prozent. In der jüngeren Zuschauergruppe war das Interesse hingegen so gering wie bei keinem der vorherigen Teile. Mit 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben somit nur knapp überdurchschnittliche 6,8 Prozent Marktanteil übrig. Die «Tagesthemen» hielten noch 3,38 Millionen Interessenten auf dem Sender, wodurch die Quote auf gute 11,5 Prozent zurückfiel. Bei den 0,45 Millionen jüngeren Fernsehenden blieben nur passable 5,8 Prozent Marktanteil übrig.



Am Vorabend war im Programm Platz für zwei Quizsendungen. Zunächst lief «Wer weiß denn sowas?» mit Elton und Bernhard Höecker, die Rudi Cerne und Bernd Heller zu Gast hatten. Hier war dem Sender mit 3,23 Millionen Zuschauern ein starker Marktanteil von 17,7 Prozent sicher. Auch die 0,35 Millionen Jüngeren holten hohe 9,6 Prozent. «Quizduell» überzeugte später mit 2,62 Millionen Ratefans ein größeres Publikum als zuletzt. Die Sendung landete mit 11,4 Prozent genau im Senderschnitt. 0,33 Millionen jüngere Fernsehende verbuchten eine gute Sehbeteiligung von 6,9 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

