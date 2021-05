«Mega Movie Week»: Filmpromotion bietet Kinofilme zum Sparpreis an

Vermischtes

Die Aktion umfasst 16 Verleiher und 11 digitale Plattformen.

Vom 10. bis zum 16. Mai findet erstmals in Deutschland die sogenannte „Mega Movie Week“ statt, bei der es eine Woche lang eine große Auswahl aktueller Filme zum kleinen Preis gibt. Dabei ist für jeden etwas dabei: von Action, Abenteuer, Emotionen und toller Unterhaltung. Im Angebot sind mehr als 200 Filme, die als Kauf-Download zum sofortigen und wiederholten Anschauen erworben werden können.Die „Mega Movie Week“ wird vom Bundesverband Audiovisuelle Medien e.V. (BVV) in Zusammenarbeit mit der Digital Entertainment Group International (DEGI) erstmalig in Deutschland gestartet. In dem branchenübergreifenden Verbund nehmen 16 Verleiher teil, und Filmfans können das Angebot auf insgesamt 11 digitalen Plattformen wahrnehmen. Nutzer können sich auf Titel wie «1917» ► , «Tenet» oder «Soul» freuen. Auch deutsche Filme wie «Es ist zu deinem Besten» oder «Gott, Du kannst ein Arsch sein!» sind vertreten.Zu den teilnehmenden digitalen Plattformen zählen Amazon Prime Video, Apple TV, Chili, Maxdome Store, Microsoft, PlayStation, Rakuten TV, Sky Store, Videobuster, Videociety und Videoload. Die Mitgliedsfirmen umfassen Constantin Film, DCM Film Distribution, Edel Germany, Koch Films, Leonine Studios, Lighthouse Home Entertainment, Neue Visionen Medien, Paramount Home Entertainment, Splendid Film, Sony Pictures Entertainment Deutschland, Studiocanal, Tiberius Film, Tobis Film, Universal Pictures, The Walt Disney Company und Warner Bros. Home Entertainment.