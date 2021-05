Influencer ohne Internet: Joyn schickt Social-Media-Stars in den Wald

Vermischtes

Ende Juni feiert das Reality-Format «#offline im Wald» Premiere bei Joyn Premiere.

Ohne Instagram, TikTok oder ähnliches geht es für sechs Influencer ab dem 24. Juni in den Wald – die Smartphones bleiben zurück. Angeführt wird die Gruppe, die aus Leon Content, Selfiesandra, Patrox, NathalieBW, Amin Elkach und Klaudia Giez besteht, von Drag-Queen Candy Crash, die aus dem ProSieben-Format «Queen of Drags» bekannt ist. Laut Joyn-Angaben ist sie wie für den Job gemacht, weil sie früher selbst bei den Pfadfindern war und somit eine echte Outdoor-Expertin sei. Inmüssen die sechs Influencer eine Woche lang ein Bootcamp absolvieren und dabei verschiedene Aufgaben bewältigen.Candy Crash unterstützt die Teilnehmer und gibt Nachhilfe in Outdoor-Skills. Die Aufgaben bestehen beispielsweise aus Bogenschießen, Zelt-Aufbauen oder Baumstamm-Klettern. Am Ende wird pro Aufgabe ein Abzeichen vergeben und wer die meisten Abzeichen ergattert, trägt am Ende des Finales den Titel "Ehrenwolf" oder "Ehrenwölfin". Das sechsteilige Reality-Format steht ab dem 24. Juni komplett hinter der Bezahlschranke zum Abruf bereit. Jeweils donnerstags und samstags wandert eine Folge der Redseven-Entertainment-Produktion in den kostenlosen Bereich.„Influencer*innen gehören zu einer ganz besonderen Gattung: Kreative Selbstdarsteller*innen, die mit Online-Werbung Millionen verdienen können. Was passiert aber, wenn diese Internet-Starlets all ihren Luxus gegen Laub und Lagerfeuer eintauschen müssen und dabei eine Woche lang komplett offline im Wald leben? Das Drama ist quasi vorprogrammiert! Welche*r der sechs Neu-Pfadfinder*innen wird am meisten über sich hinauswachsen? Ich verspreche Spiel, Spaß und Spannung bis zur letzten Minute!", erklärt Candy Crash.