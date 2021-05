«Morning Show»-Star Crudup ist bei «Hello Tomorrow!» dabei

US-Fernsehen

Billy Crudup übernimmt die Hauptrolle bei der neuen AppleTV+-Fernsehserie.

Schauspieler Billy Crudup hat für die Hauptrolle der Drama-Seriebeim Apple-Streamingdienst unterschrieben. Die zehnteilige, halbstündige Serie spielt in einer Retro-Zukunftswelt und dreht sich um eine Gruppe von reisenden Verkäufern. Crudup spielt die Rolle von Jack, einem Verkäufer mit großem Talent und Ehrgeiz.Die Serie wird von Amit Bhalla und Lucas Jansen geschrieben und produziert. Jonathan Entwistle, bekannt durch seine Arbeit an den BBC/Netflix-Serien «The End of the F***ing World» und «I Am Not Okay With This», ist als Regisseur und ausführender Produzent an Bord. Crudup wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als ausführender Produzent fungieren. Blake Griffin, Ryan Kalil und Noah Weinstein produzieren über Mortal Media. MRC Television wird produzieren.«Hello Tomorrow!» ist auch das neueste Projekt, das MRC Television bei Apple angesiedelt hat. Die Firma arbeitet derzeit an der Mini-Serie «Shining Girls» mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle und «The Shrink Next Door», in Zusammenarbeit mit Civic Center Media, mit Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn und Casey Wilson in den Hauptrollen.