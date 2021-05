Zwei Männer moderieren «Ultimate Slip 'N Slide»

US-Fernsehen

Die neue Unterhaltungsshow soll im August bei NBC starten.

Der Fernsehsender NBC schnappte sich Bobby Moynihan und Ron Funches für die neue Show «Ultimate Slip 'N Slide», die am 8. August 2021 Premiere feiert. Die Sendung läuft erstmals nach der olympischen Abschlusszeremonie und wird an zwei darauffolgenden Tagen gesendet, um die Spielshow entsprechend zu promoten. Die Produktion von Universal Television Alternative Studio und Propagate ist eine neue Adaption eines Rutschen-Spiels."NBC ist stolz darauf, die Heimat einiger der größten und unverschämtesten physischen Wettkampfshows zu sein, und wir sind begeistert, diese überlebensgroße Version des klassischen Hinterhofspiels zu unserem Sommerprogramm hinzuzufügen", sagte Jenny Groom, Executive VP Unscripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming, in einem Statement. "Welchen besseren Weg gibt es, all die Goldmedaillen der Olympischen Sommerspiele zu feiern, als alltäglichen Menschen die Möglichkeit zu geben, eine außergewöhnliche, 65 Fuß hohe, rutschige, gelbe Rutsche hinunter zu sausen."Die beiden Teams, die es bis zur letzten Herausforderung schaffen, werden sich dem Big Slipper stellen, einer kolossalen, mehrteiligen Rutsche, die nur für die mutigsten und kühnsten Spieler gedacht ist, um zu entscheiden, wer den Meistertitel erringt.