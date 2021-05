Villarreal-Finaleinzug bringt Nitro erneut gute Werte

Quotennews

Die zweite Halbzeit ist für den Unterhaltungssender bei der Europa League ein echter Quotengarant geworden.

Nachdem in der vergangenen Woche Manchester United mit einem 6:2 gegen AS Rom siegte, überließ die Mediengruppe RTL Deutschland das Spiel dem Kontrahenten DAZN. Der Bezahlstreamingdienst zeigte das Spiel am Donnerstagabend exklusiv. Der in Köln ansässige Sender Nitro setzte auf das Rückspiel zwischen dem FC Villareal und dem FC Arsenal. Die Spanier siegten im Hinspiel mit 2:1. Mit einem unentschieden konnte die spanische Mannschaft nun ins Finale einziehen, das am 26. Mai stattfindet.Die erste Halbzeit erreichte 0,53 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 1,7 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden gegen den ARD-Krimi und den «Topmodels» bei ProSieben 0,15 Millionen Zuseher verbucht, der Marktanteil belief sich auf 1,8 Prozent. Mit den zweiten 45 Minuten, die um 22.00 Uhr auf dem Programm standen, verbuchte Nitro 0,17 Millionen junge Menschen, der Marktanteil wuchs auf 2,6 Prozent. Beim Gesamtpublikum fuhr man 0,69 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 2,9 Prozent.Die Highlights, die um 23.00 Uhr über den Sender flimmerten, wollten noch 0,21 Millionen Fernsehzuschauer sehen. Die Show erreichte 0,09 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren und sorgte für einen Marktanteil von 2,4 Prozent.