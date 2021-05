«Fritzie» verfehlt die Vier-Millionen-Marke

Quotennews

Auch «maybrit illner» lieferte am Donnerstag wieder eine starke Performance ab.

In der vergangenen Woche startete das Zweite Deutsche Fernsehen die zweite Staffel der Serie. Die mit Tanja Wedhorn besetzte Fernsehserie übertrumpfte mit dem Auftakt der zweiten Runde alle Reichweiten aus der ersten Staffel. 3,91 sowie 3,90 Millionen Zuschauer wurden ermittelt.Die zwei neuen Episoden, die ab 20.15 Uhr liefen, erreichten nun 3,62 und 3,98 Millionen Fernsehzuschauer. „Eine Frage der Haltung“ und „Große Erwartungen“ sicherten sich jeweils einen Marktanteil von 11,2 und 12,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauern hat die Serie weiterhin kein Glück, denn mit 0,37 und 0,49 Millionen Zuschauern verbuchte man nur mäßige 4,6 sowie 5,9 Prozent. Schon «Doktor Ballouz» war in dieser Gruppe kein Hit.„Erst Notbremse, jetzt Vollgas - Für wen ist die Pandemie vorbei?“, fragte Maybrit Illner in ihrer gleichnamigen Talkshow. Die Sendung mit Epidemiologe Karl Lauterbach (SPD), Unternehmerin Katharina Witt, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), Hotelier Caroline von Kretschmann und Alena Buyx (Vorsitzende Deutscher Ethikrat) interessierte 3,21 Millionen Menschen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 14,8 Prozent, bei den jungen Zuschauern verbuchte das ZDF 8,5 Prozent.