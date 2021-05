«Kommissar Dupin» mit höchster Reichweite aller Zeiten

Quotennews

Pasquale Aleardi beteiligte sich an #allesdichtmachen, wie Jan Josef Liefers bekam er als Quittung Rekordquoten.

Die Situation ist schon etwas bizarr: Jan Josef Liefers war Frontmann der Aktion #allesdichtmachen und obwohl es sowohl in den Medien als auch in der Gesellschaft Kritik an dem Unternehmen gab, fuhr der «Tatort» am Sonntag über 14 Millionen Zuschauer ein und verbuchte fast die höchste Reichweite seit dem Jahr 1992.Pasquale Aleardi, ebenfalls Teil der Bewegung, löschte nach Kritik sein Video wieder. Am Donnerstag war er Gesicht der Reihe, dessen neunter Film „Bretonische Spezialitäten“ auf 7,16 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren kam – der beste Wert aller Zeiten. Der Marktanteil belief sich auf 22,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern verzeichnete das Format des Ersten 0,64 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 7,8 Prozent.Der letzte «Kommissar Dupin»-Film lief am 14. Mai 2020. Damals wollten 6,74 Millionen Menschen ab drei Jahren „Bretonisches Vermächtnis“ sehen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 20,6 Prozent, bei den jungen Menschen verbuchte Das Erste damals 6,6 Prozent.