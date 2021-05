Nach einem Jahr Pause: ProSieben überträgt «About You Awards»

TV-News

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Vergabe des Influencer-Preises im vergangenen Jahr nicht statt. In diesem Jahr überträgt der Unterföhringer Sender live.

Mit dem heutigen Donnerstag, 6. Mai, startet das Voting zur diesjährigen Vergabe des. Im vergangenen Jahr musste die Gala des Influencer-Preises noch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, in diesem Jahr feiert die Veranstaltung aber ihr Comeback. Wieder mit dabei ist der Sender ProSieben , der die Verleihung am 20. Mai um 23:00 Uhr zum ersten Mal live überträgt. Moderiert wird der «About You Award» in diesem Jahr von Jeannine Michaelsen. Sie verleiht auchIn den Kategorien Style, Sports, Business, Empowerment und Digital Art sollen Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die bedeutsame Impulse und Inspiration liefern, denn das vergangene Jahr habe gezeigt, dass Substanz und moralische Vorbilder für die Gesellschaft immer mehr an Relevanz gewinne, besonders auf Social Media, heißt es in einer Mitteilung zum Award. Heutzutage zählen authentische Inhalte mehr als reine Fassade oder Selbstdarstellung für schnelle Likes, heißt es weiter. In diesem Jahr fokussiert sich der Online-Pionier auf ein dezentralisiertes Konzept mit verschiedenen Hubs in den Städten Köln, Berlin, München, Hamburg und Leipzig. So kommen die About You Awards direkt zu den Nominierten und Präsentatoren.Neben Michaelsen werden zudem auch Live-Performances auf der Bühne zu sehen sein. Zoe Wees und Cro werden auftreten, auch werden die Anti-Rassismus-Trainerin Tupoka Ogette, die berühmte Unternehmerin Chiara Ferragni und Businessfrau und Model Lena Gercke vor der Kamera stehen. 2018 und 2019 übertrug ProSieben ebenfalls die Zeremonie und begeisterte damit 0,50 beziehungsweise 0,59 Millionen Zuschauer. Vor drei Jahren fiel das Interesse in der Zielgruppe mit 7,2 Prozent eher mau aus, 2019 steigerte man sich immerhin auf 8,6 Prozent.