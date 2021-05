Aida Osman & Co. machen bei «Rap Sh*t» mit

US-Fernsehen

Bei der HBO Max-Serie sind auch KaMillion und Jonica Booth zu sehen.

Aida Osman, KaMillion und Jonica Booth wurden für die halbstündige Komödie «Rap Sh*t» von Issa Rae für HBO Max gecastet. Die Streaming-Plattform WarnerMedia gab außerdem bekannt, dass Sadé Clacken Joseph («Ponyboi», «Finding Phoebe», «Knight») bei der Pilotepisode Regie führen wird.Laut der Serienbeschreibung folgt die achtteilige Serie zwei entfremdeten Highschool-Freundinnen aus Miami, Shawna und Mia, die sich wieder zusammenfinden, um eine Rap-Gruppe zu gründen. Osman, die vor allem als Moderatorin des Crooked Media Podcasts "Keep It" bekannt ist, wird Shawna spielen, die als aufstrebende Rapperin beschrieben wird, die noch keinen Erfolg hatte und weiterhin in einem Touristenhotel arbeitet.Das Projekt wurde erstmals im Oktober 2019 als in der Entwicklung befindlich angekündigt, die Produktion soll diesen Sommer beginnen.