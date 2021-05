«Fantasy Island»: Bellamy Young spielt Moderatorin

US-Fernsehen

Der Reboot des Klassikers castete schon erste Gastrollen.

Die Schauspielerin Bellamy Young wird als einer der ersten Gäste in der FOX-Adaption vonins Hotel einchecken. Der Reboot der Mystery-Serie verpflichtete Young als lokale Talkshow-Moderatorin, die den Hang zu Abenteuern hat. Die Schauspielerin verkörpert Christine Collins, die einen gefährlichen Hang zum Thema Essen hat.Young, die derzeit in «Prodigal Son» bei FOX zu sehen ist, wird als Gaststar an der Seite von Serien-Stammgästen auftreten, darunter Roselyn Sanchez, die in der neuen «Fantasy Island» als Elena Roarke zu sehen ist, einer Nachfahrin von Mr. Roarke (dem verstorbenen Ricardo Montalban) aus der Originalserie. Kiara Barnes und John Gabriel Rodriquez spielen ebenfalls mit.Liz Craft und Sarah Fain («The 100») sind die ausführenden Produzenten der neuen Version von «Fantasy Island», das ursprünglich von 1977 bis 1984 lief und später 1998 für ein Jahr wiederbelebt wurde. Diese klassischen Episoden werden nun auf Fox' werbefinanziertem Video-on-Demand-Service Tubi gestreamt.