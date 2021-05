UrbanflixTV dreht nur mit weiblichen PoC

US-Fernsehen

Kim Fields und Tami Roman haben ihre Pläne für «Vicious» bekannt gegeben.

Der junge Streamingdienst UrbanflixTV, der sich auf ein urbanes Publikum mit schwarzen Machern und Entertainern spezialisiert hat, gab seine Pläne für die neue Seriebekannt. Die Verantwortlichen haben sich die Dienste der Schauspielerin und Regisseurin Kim Fields als Produzentin der Serie gesichert. Alle weiteren Schlüsselpositiven sollen von weiblichen PoC besetzt werden."Diese wilden und fehlerhaften Charaktere vor dem Hintergrund der provokativen Modeindustrie zum Leben zu erwecken, ist für mich als Regisseurin und ausführende Produzentin ein atemberaubender Auftritt", so Fields. "Ich bin begeistert, ausführende Produzentin bei «Vicious» zu sein, und die Möglichkeit zu haben, aufstrebenden Schauspielerinnen und Schauspielern eine Chance zu geben und dies mit einem rein weiblichen Team zu tun, ist surreal", sagte Tami Roman. "Mit UrbanflixTV im Geschäft zu sein, ist definitiv ein Plus, weil wir beide hinter Kreativität, Vielfalt und Inklusion stehen."«Vicious» ist derzeit in Produktion und soll im September dieses Jahres Premiere feiern. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die Darsteller des Projekts benannt werden.