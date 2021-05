«Loki» wird verlegt

US-Fernsehen

Die neue Marvel-Serie bekommt einen neuen Veröffentlichungstermin.

Nach den zwei Disney+-Serien «WandaVision» und «The Falcon and the Winter Soldier» kommt mitbereits die dritte Serie aus dem Marvel Cinematic Universe. Diese erscheint allerdings nicht freitags, sondern wird vom 11. auf den 9. Juni vorverlegt. Die Erstausstrahlung der neuen Serie findet also an einem neuen Tag statt."Mir ist aufgefallen, dass Loki in diesen langen Superhelden-Montagen tendenziell ein bisschen zu kurz kommt, obwohl er wohl selbst unglaublich heldenhaft ist – gerissen, charmant, ich könnte weitermachen. Aber vielleicht ... warum beweise ich es Ihnen nicht einfach. Mittwochs sind die neuen Freitage", sagte Tom Hiddleston, Hauptdarsteller der Serie.Die Serie stammt von Chefautor Michael Waldron und Regisseurin Kate Herron. In weiteren Rollen spielen außerdem Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku und Richard E. Grant.