«Succession»: HBO schnappt sich Adrien Brody

US-Fernsehen

Der Oscar-Preisträger wird in der dritten Staffel neben Alexander Skarsgård zu sehen sein.

Erst vor zwei Tagen verkündeten die Verantwortlichen von Home Box Office (HBO), dass Alexander Skarsgård in der dritten Staffel vonmitspielen wird. Nun hat man sich auch mit Oscar-Preisträger Adrien Brody einigen können, der neben Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Hiam Abbass, Nicholas Braun, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, Alan Ruck und Rob Yang auftreten wird.Brody wird in einer Gastrolle als Josh Aaronson zu sehen sein, einem milliardenschweren, aktivistischen Investor, der eine Schlüsselrolle im Kampf um den Besitz von Waystar einnimmt. Mit «Succession» ist das schon das zweite Pay-TV-Projekt, in dem Brody zu sehen sein wird. Der Schauspieler ist auch im angekündigten Los-Angeles-Lakers-Drama zu sehen.Brody gewann den Oscar als bester Schauspieler für seine Hauptrolle in «Der Pianist». Er wird in Wes Andersons neuem Film «The French Dispatch», in Netflix' «Blonde» und in der TV-Serie «Chapelwaite» für Epix zu sehen sein.