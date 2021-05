«Tonis Welt» beendet Staffel mit Bestwerten

Quotennews

Nach vier Wochen und acht Episoden ist die VOX-Serie «Tonis Welt» vorerst vorbei. Die letzten beiden Folgen liefen besser als jede zuvor.

Angekündigt als großes Spin-Off zum «Club der roten Bänder» startetevor vier Wochen bei Sender VOX in der Primetime. Jeweils ausgestrahlt in Doppelfolgen konnte man sich in Woche eins über einen gelungenen Start mit 1,37 und 1,35 Millionen Zuschauern freuen. Die werberelevanten Zielgruppe konnte zum damaligen Zeitpunkt 0,51 und 0,47 Millionen Zuschauer verbuchen und damit brauchbare Marktanteile von 6,4 und 5,7 Prozent. Insgesamt startete man mit 4,4 und 4,5 Prozent. Wirklich anknüpfen konnte man an den so erfolgreichen «Club der roten Bänder» nicht, dieser startete 2016 mit bis zu über 3 Millionen Zuschauern.Bis in die vergangene Woche konnten die Werte aus dem Auftakt-Mittwoch auch nicht erneut erreicht werden. Die Folgen drei bis 6 brachten folglich keine Rekorde, liefen aber auch nicht schlecht. Zum gestrigen Finaltag und Episode sieben und acht legte das Format dann jedoch noch einmal zu. 1,49 und 1,57 Millionen Zuschauer sind Staffelbestwert, ebenso wie die Marktanteile von 4,8 und 5,4 Prozent.Bei den Jüngeren war man mit 0,46 und 0,48 Millionen Zuschauern hingegen nicht besser als in der Auftaktfolge. Demnach ergeben die resultierenden Marktanteile von 6 und 6,2 Prozent keinen neuen Bestwert. Einen entsprechenden Hype, wie damals «Club der roten Bänder», konnte «Tonis Welt» wohl offensichtlich nicht auslösen, wenn man mit Blick auf die gesamte Staffel bei VOX dennoch zufrieden sein wird.