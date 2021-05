Telemundo eröffnet Streaming-Studio

International

Die Einheit von NBCUniversal soll spanische Inhalte produzieren.

Comcasts Tochterunternehmen NBCUniversal betreibt nicht nur zahlreiche bekannte Marken in den Vereinigten Staaten von Amerika, die hierzulande sehr bekannt sind. Mit zahlreichen Soaps dominiert die NBC-Schwester Telemundo die spanischsprachigen amerikanischen Inhalte. Nun hat man mit NBCUniversal Telemundo Enterprises ein weiteres Studio geschaffen, das mit 35 Original-Inhalten an den Start geht. Somit ist man zum Start das größte spanischsprachige Studio auf amerikanischem Boden."Als führendes Medienunternehmen für Hispanoamerikaner in den USA gestaltet Telemundo mit der Gründung des ersten Streaming-Studios seiner Art eine neue Ära in den hispanischen Medien", sagte Beau Ferrari, Chairman von NBCUniversal Telemundo Enterprises, in einem Statement. "Latinos sind Schrittmacher des kulturellen und technologischen Wandels. Wir sind das führende hispanische Medienunternehmen, das die Latinos von heute mit den besten originären, hochwertigen und kulturell relevanten Inhalten auf allen Plattformen super bedient."Die neue Unternehmenseinheit hat ihren Sitz in Miami und soll unter dem Dach der Telemundo Global Studios zahlreiche neue Projekte realisieren. Obwohl Telemundo zunächst nur für die spanischsprachige Bevölkerung der USA geplant war, erobern lokale Ableger Mittel- und Südamerika. "Wir sind begeistert, ein neues, hochmodernes Studio zu eröffnen, das von Anfang an darauf ausgelegt war, Premium-Inhalte mit Weltklasse-Produzenten und preisgekrönten hispanischen Talenten in den USA, Mexiko, Kolumbien, Spanien und Argentinien zu produzieren", so Santana weiter.