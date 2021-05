Hannah John-Kamen wird zur «Red Sonja»

Kino-News

Die Schauspielerin aus «Ant-Man and the Wasp» folgt auf Brigitte Nielsen.

Die Schauspielerin Hannah John-Kamen, den Zuschauern bekannt als Bösewicht aus «Ant-Man and the Wasp» , wird in der lang erwarteten Spielfilmadaption das Schwert des Comic-Fantasy-Heldin schwingen. Joey Soloway («Transparent») führt Regie, nach einem Drehbuch von Soloway und Tasha Huo (Autorin der kommenden «Tomb Raider»-TV-Serie von Netflix)."Hannah ist eine sehr talentierte Schauspielerin, die wir schon seit Jahren verfolgen, und sie ist Red Sonja", sagte Soloway in einem Statement. "Ihre Bandbreite, Sensibilität und Stärke sind alles Qualitäten, nach denen wir gesucht haben, und wir könnten nicht aufgeregter sein, diese Reise gemeinsam anzutreten."Nachdem die „Conan the Barbarian“-Comics Ende der 70er Jahren erschaffen wurde, bekam die Figur Red Sonja aufgrund der Popularität eine eigene Reihe. «Red Sonja» wurde 1985 mit Brigitte Nielsen in der Hauptrolle (mit Arnold Schwarzenegger in einer Nebenrolle) und unter der Regie von Richard Fleischer als Spielfilm adaptiert.