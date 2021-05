Vermischtes

Audio-Now-Podcasts kostenlos bei der Deutschen Bahn

Alexander Rink von 06. Mai 2021, 12:31 Uhr

Das Zugportal der DB Regio bietet in Zusammenarbeit mit Audio Now mehrere Podcasts zur Unterhaltung der Fahrgäste an.

Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der Podcast-Plattform Audio Now werden ab sofort insgesamt 22 Podcast aus dem Audio-Now-Fundus für das Zugportal DB Regio zur Verfügung gestellt. Von nun an können sich also Nutzer des DB Regio Zugportals Podcasts aus den Themenbereichen Crime, Unterhaltung, Wissen, Fiction und Familie aussuchen.



Das Zugportal ist ein kostenfreies Info- und Entertainment-Portal der DB Regio AG. Es kann zwar auf jedem Endgerät empfangen werden, wurde aber speziell für Smartphones optimiert. Dort werden tagesaktuelle Nachrichten, Sprachkurse, fahrgastrelevante Informationen, Wissenswertes über das Reisen und nun auch Podcasts angeboten, um die Reisezeit der Fahrgäste angenehmer zu gestalten. Besonders relevant sind dabei die „Echtzeit-Reisedaten“, über die der Nutzer erfährt, wann der Zug am nächsten Bahnhof ankommt oder ob es aktuelle Störungen gibt.



Kundenumfragen haben gezeigt, dass Podcasts ein wichtiger Bestandteil für die Begleitung von Reisenden sind. Deswegen soll mit dem neuen Podcast im Zugportal den Nutzern die Reisezeit angenehmer gestaltet werden, so können die Fahrgäste besonders gut entspannen und abschalten während einen teilweise langen Zugfahrt. Das Zugportal ist bereits jetzt schon in über 800 Fahrzeugen der DB Regio verfügbar.



Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der Podcast-Plattform Audio Now werden ab sofort insgesamt 22 Podcast aus dem Audio-Now-Fundus für das Zugportal DB Regio zur Verfügung gestellt. Von nun an können sich also Nutzer des DB Regio Zugportals Podcasts aus den Themenbereichen Crime, Unterhaltung, Wissen, Fiction und Familie aussuchen.Das Zugportal ist ein kostenfreies Info- und Entertainment-Portal der DB Regio AG. Es kann zwar auf jedem Endgerät empfangen werden, wurde aber speziell für Smartphones optimiert. Dort werden tagesaktuelle Nachrichten, Sprachkurse, fahrgastrelevante Informationen, Wissenswertes über das Reisen und nun auch Podcasts angeboten, um die Reisezeit der Fahrgäste angenehmer zu gestalten. Besonders relevant sind dabei die „Echtzeit-Reisedaten“, über die der Nutzer erfährt, wann der Zug am nächsten Bahnhof ankommt oder ob es aktuelle Störungen gibt.Kundenumfragen haben gezeigt, dass Podcasts ein wichtiger Bestandteil für die Begleitung von Reisenden sind. Deswegen soll mit dem neuen Podcast im Zugportal den Nutzern die Reisezeit angenehmer gestaltet werden, so können die Fahrgäste besonders gut entspannen und abschalten während einen teilweise langen Zugfahrt. Das Zugportal ist bereits jetzt schon in über 800 Fahrzeugen der DB Regio verfügbar.

vorheriger Artikel