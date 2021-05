Fox Corp. hält Umsatz

Wirtschaft

Ohne Super Bowl und Trump für der Konzern dennoch ein gutes Ergebnis ein.

In den ersten drei Monaten des Jahres erwirtschaftete die Fox Corp. einen Umsatz von 3,22 Milliarden US-Dollar. Dies ist ein Rückgang, denn zwischen Januar und März 2020 erwirtschaftete man noch 3,44 Milliarden US-Dollar. Allerdings konnte man im Vorjahreszeitraum auch noch auf die starken Auftritte des damaligen US-Präsidenten Donald Trump bei Fox News sowie den Super Bowl beim Network FOX bauen.Fox-Chef Lachlan Murdoch verwies allerdings darauf, dass man wieder auf steigende Reichweiten bei Fox News hofft. Man gehe davon aus, "dass wir unser Geschäft langfristig ausbauen werden." Das Unternehmen werde sich auf die Digitalisierung konzentrieren und wisse, dass Fox News nicht mehr erheblich wachsen könne. Bei den digitalen Inhalten will man mit Podcast, digitalen Veranstaltungen und Wetter punkten.Man erklärte auch, dass man die Rechte an «Thursday Night Football» früher an Amazon abtreten werde. Die Sendergruppe habe sich schon lange auf die weitaus lukrativeren Sonntagsspiele konzentriert und man habe schon intern mit dem Sport am Donnerstag abgeschlossen. Die Streaming-Plattform des Unternehmens, Tubi, wird wohl auch intern eine größere Rolle spielen.