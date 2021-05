Pasquale Aleardi über #allesdichtmachen: Ich bin noch ziemlich aufgewühlt

Interview

von Markus Tschiedert 06. Mai 2021, 10:30 Uhr

Der Schauspieler ist am Donnerstag bereits zum neunten Mal als Ermittler Dupin zu sehen. Mit Quotenmeter sprach er über die Kulturaktion und warum er sein Video zurückzog.

Er ist der Sohn griechisch-italienischer Gastarbeiter, ist in Zürich geboren, spricht sechs Sprachen und hat durch seine Eltern gleich zwei Staatsangehörigkeiten. Doch am liebsten lebt Pasquale Aleardi (49) in Berlin. Eine international aufgeschlossene Stadt, von der aus er seine Filmkarriere vorantrieb. Zum Publikumsliebling wurde er als er 2014 erstmal in die Rolle des «Kommissar Dupin» schlüpfte. Mit „Bretonische Spezialitäten“ (6. Mai, 20.15 Uhr, Das Erste) folgt nun schon die neunte Folge der Krimi-Reihe, in der Dupin sogar selbst Zeuge eines Mordes wird. Wir trafen uns mit Aleardi ganz in der Nähe seines Wohnortes im Volkspark am Weinberg. Doch der Star wirkt betrübt. Denn auch er hatte bei der Aktion #allesdichtmachen mitgemacht, sein Video aber wieder zurückgezogen. Warum, erzählt Pasquale Aleardi im Interview.Nein, zum Glück nicht. Ich schaffe es, eine Rolle auch wieder abzulegen, wenn es vorbei ist. Aber eine Gemeinsamkeit hatte ich dennoch schon immer mit ihm. Wenn mich eine Aufgabe mit Leidenschaft packt, hänge ich mich da genauso rein wie Dupin.Ich kann dann nicht mehr aufhören. Dupin macht irgendwelche wilden Konstrukte, um einen Fall zu lösen und ich stelle mir den Wecker, damit ich es nicht übertreibe.Ja, ich muss mir ein zeitliches Limit setzen. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten habe ich mich mit neuen Dingen beschäftigt und wollte unbedingt ein eigenes Video drehen und setzte mich intensiv mit SFX- und Green Screen-Techniken auseinander. Ich habe bestimmt 300 Stunden daran gesessen. Da sagte ich mir: ‚Aleardi, das kommt dir doch bekannt vor. Du spielst jemanden, der ist genauso‘ (lacht).Das kommt am 7. Mai heraus und heißt „Bevor du in die Kiste gehst, freu‘ dich, denn du hast gelebt“. Das ist eine Ode ans Leben von unserer Band ‚Pasquale Aleardi & die Phonauten‘. Mit unserer Musik wollen wir diesen schwierigen Zeiten mit einer positiven Message die Stirn bieten.Wir nennen es Antidepressionsmusik, und zwar schon vor Corona. Mit einer Mischung aus Funk, Soul, Chansons mit eigenen Texten sorgen wir dafür, dass die Leute glücklich aus unseren Konzerten rausgehen.Eigentlich sind wir immer auf Konzerttournee, wenn ich nicht drehe. Tja, was man wirklich liebt, merkt man erst, wenn es nicht mehr da ist. Die Jungs fehlen mir, und mit ihnen aufzutreten sowieso.Ja, ich habe das Video nach dem Sturm der Entrüstung wieder zurückgezogen. Ich bin deshalb auch noch ziemlich aufgewühlt. Mir ist es sehr nahegegangen, verbal so heftig angegriffen zu werden, sogar Morddrohungen waren dabei.Tatsächlich habe ich so etwas noch nie erlebt und bekam es auch mit der Angst zu tun. Mein Hauptgrund ist aber, weil ich finde, dass die Form komplett misslungen ist. Ich bin davon ausgegangen, dass man die Maßnahmen der Regierung in Bezug auf die Kommunikation, parodieren kann. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, dass das Gesundheitswesen damit angegriffen würde. Das war niemals meine Intention.Ich bin ganz sicherlich nicht gegen Corona-Maßnahmen und verhalte mich rücksichtsvoll an alle Regeln. Was ich aber zum Beispiel nicht nachvollziehen kann, ist dass man Flieger mit Menschen füllen darf, während Theater, Kinos und vieles mehr trotz Hygienekonzept leer bleiben. Kann mir niemand erklären, und aus diesem Ansatz heraus dachte ich, es wäre gerechtfertigt, auf ironische Art Kritik zu äußern. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass irgendjemand von der Gruppe vorhatte, irgendjemand verletzten zu wollen.Als ich Mails von Leuten bekam, die wirklich verletzt, enttäuscht und wütend waren. Das hatte mich zutiefst berührt und schockiert. Das hat mir deutlich klar gemacht, dass ich einer kompletten Fehleinschätzung unterlag. Ich bereue und ärgere mich, es nicht vorausgesehen zu haben.In den letzten 25 Jahren, seit ich diesen Beruf ausübe, kenne ich natürlich auch Enttäuschungen. Gerade wenn man zum Casting geht und die Rolle dann doch nicht kriegt. Ein dickes Fell gehört schon dazu, umso schwerer liegt es, wenn sich etwas, was man wirklich im besten Sinne vorhat, ins Gegenteil verkehrt.Ja, ich denke schon, dass ich ein Perfektionist bin. Früher habe ich darunter gelitten, jetzt mache ich mich eher darüber lustig. Ob ich jetzt male oder komponiere oder Klavier spiele, bin ich Feuer und Flamme. Da kommt zum Glück auch meine Frau, die mich zurechtrückt, wenn sie etwa sagt: ‚Essen ist fertig!‘ Auch meine Kinder holen mich da auf gute Weise heraus.