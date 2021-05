3 Quotengeheimnisse

Wie schlägt sich «Rote Rosen» bei den jungen Menschen? Punktete «Krass Schule – Die jungen Lehrer» beim Gesamtpublikum?

Die werktägliche Nachmittagssendung vom Ersten lief Ende April richtig gut. Zwischen 20. und 30. April fuhr man Marktanteile zwischen 10,9 und 12,8 Prozent Marktanteil ein, «Rote Rosen» schnappte sich am Montag sogar 13,2 Prozent. Die 14.10 Uhr-Soap erzielte am Dienstag mit ihrer 3.328. Folge 1,35 Millionen Zuschauer, dies ist der höchste Wert seit 19. März (1,51 Millionen). Am Dienstag setzte man die Serie bei den 14- bis 49-Jährigen fort, man bewegte sich zwischen 6,1 und 7,4 Prozent, nun toppte man das Ergebnis mit 9,5 Prozent.Die RTL-Serie verharrt sowohl beim Gesamt- als auch beim Zielpublikum unter dem Senderschnitt. Allerdings sind die Reichweiten mit 1,01 bis 1,13 Millionen Zuschauer bei allen Zuschauern in den vergangenen zwei Wochen stabil. In der Zielgruppe kam man am 23. April mit 12,0 Prozent genau auf den Senderschnitt. Bei der Quotenanalyse darf natürlich nicht vergessen werden, dass «Unter Uns» hervorragend bei TV Now läuft.Wie geht es mit der RTLZWEI-Serie weiter? In den vergangenen 14 Tagen fuhr die Serie nur Reichweiten zwischen 0,15 und 0,23 Millionen Zuschauer ein. Zwar ist das Format sowohl bei YouTube als auch bei TV Now gefragt, die Werte stimmen aber nur selten beim Grünwalder Sender. Nur wenige Folgen erreichen bei den Umworbenen den Senderschnitt, wie die Ausgabe vom 22. April mit 5,2 Prozent. Der Durchschnittsmarktanteil der vergangenen drei Episoden lautete schlechte 3,0 Prozent.