«Das Wunschmenü der Stars»: VOX schickt vier Promis zum gemeinsamen Kochen

TV-News

Das Show-Konzept erinnert an eine Mischung aus «Sing meinen Song» und «Das perfekte Dinner».

VOX hat ein neues Format für das Ende des Monats angekündigt:. In zwei Folgen, die am 30. Mai und 6. Juni jeweils um 20:15 Uhr zu sehen sind, werden jeweils vier Stars quasi zusammen gegeneinander antreten, denn das Konzept sieht vor, dass die vier Promis vier Tage lang jeweils ein Dreigänge-Menü kochen müssen. Dabei darf ein Promi einen Tag pausieren und vorgeben, was die drei anderen kochen sollen. Alles muss von den Kandidaten selbst organisiert werden, also auch der Einkauf und wer welchen Gang kocht. Am Ende bewertet der „Star des Tages“ – also der Nicht-Kochende – jeden Gang seines Wunschmenüs.Während des freien Tages kommentiert die jeweilige Person das Treiben der Drei und erklärt als Initiator des Gerichts, wie man es zubereiten sollte und worauf es dabei ankommt. Die vergebenen Punkte zwischen 1 und 10, die jeder Gang erhält, werden unter den Kochenden aufgeteilt, sodass sie als Team gewinnen oder verlieren. Die Gesamtzahl der vergebenen Punkte wird also dreigeteilt. So sammelt sich jeder Promi seine Punkte für den Endstand an Tag vier zusammen. Der Star, der am Ende die meisten Punkte hat, darf 10.000 Euro an ein wohltätiges Projekt seiner Wahl spenden.In der ersten Folge am Sonntag, 30. Mai, treten Gregor Meyle, Laura Karasek, Sabrina Mockenhaupt und Jimi Blue Ochsenknecht gegeneinander an. Eine Woche später finden sich Bastian Bielendorfer, Ekaterina Leonova, Janine Kunze sowie Frank Buschmann am Herd ein. Produziert wird «Das Wunschmenü der Stars – Alle unter einem Dach» von ITV Studios Germany.