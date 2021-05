DAZN zeigt Dokureihe über Ronaldo

Vermischtes

Mit insgesamt drei Serien über die brasilianische Fußballikone zeigt DAZN das Leben von Ronaldo in unterschiedlichen Blickwinkeln.

DAZN und die brasilianische Fußball-Ikone Ronaldo Luís Nazário de Lima haben in Zusammenarbeit eine dreiteilige Serienreihe über das Leben des Fußballstars erstellt, die den weltweiten Star in mehreren Reihen aus verschiedenen Richtungen beleuchten wird. Diese Kooperation soll der Beginn mehrerer Blockbuster-Serien markieren, die die Streaming-Plattform in den kommenden Monaten veröffentlichen wird. Es werden insgesamt drei Original-Content-Serien über die Geschichte von „O Fenômeno“ in dem Zeitraum zwischen 2021 und 2023 starten. Den Auftakt macht die Serie «El Presidente», eine sechsteilige Dokuserie, die einen Blick hinter die Kulissen des Lebens des Stars als Präsident des Fußballclubs Real Valladolid wirft und am Donnerstag, den 20. Mai, auf DAZN startet.Der DAZN Chief Operating Officer, Ed McCarthy sagt dazu: „Ronaldo bleibt einer der größten Fußballspieler aller Zeiten, eine Inspiration für eine ganze Generation von Sporthelden. Seine bemerkenswerte Geschichte bei DAZN zu sehen, wird Fußballfans auf der ganzen Welt begeistern. Dieses Line-up zeigt unser Engagement, erstklassige Originalinhalte zu schaffen, die die Fans immer wieder zu DAZN zurückkehren lassen. Egal ob Fußball-, Box- oder Motorsport-Fan – oder einfach nur ein Fan von großartigen Sportgeschichten – für jeden ist hier etwas dabei.“Ronaldo wird ebenfalls in der Mitteilung zitiert: „Dies ist eine einmalige Gelegenheit für mich, meine Geschichte zu erzählen. Im Laufe meiner Karriere hatte ich das Glück, mit vielen globalen Sportmarken zusammenzuarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass DAZN der richtige Partner ist, um mir zu helfen, den Fans auf der ganzen Welt meine Geschichte zu erzählen.“Die erste Serie «El Presidente» nimmt die Zuschauer mit in den Alltag von Fußballclub Real Valladolid, der von dem weltberühmten Fußballer und Lebemann Ronaldo geführt wird. Dieser möchte sich mit der neuen Aufgabe als gewiefter und geschäftstüchtiger Vereinspräsident beweisen. Die sechsteilige Serie zeigt alle Herausforderungen und Triumphe in Valladolids erster vollständigen Saison unter dem brasilianischen Präsidenten. Dabei werden die Ereignisse mit Erzählungen aus den Höhen und Tiefen von Ronaldos eigener Spielerkarriere ergänzt. Diese spannenden Fußballgeschichten werden von Ronaldo selbst und einer Reihe ehemaliger Teamkollegen erzählt, darunter unter anderem Roberto Carlos, Dida, Pep Guardiola, Boudewijn Zenden und Javier Zanetti. «El Presidente» wird von Zoom Sport für DAZN produziert und die erste Episode wird ab dem 20. Mai live auf DAZN zu sehen sein.