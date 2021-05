Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Serien im Ersten? Punktete ProSieben mit «Jenke. Crime.»?

Das Erste spielte mitundwieder in der ersten Liga. 4,66 sowie 4,79 Millionen Zuschauer wurden ermittelt, die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum bei 15,0 sowie 15,5 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen fuhr man 6,4 respektive 7,0 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss verbuchtenund3,5 sowie 7,9 Prozent, beim Gesamtmarkt 9,5 sowie 11,3 Prozent. Die Reichweiten beliefen sich auf 2,58 sowie 2,46 Millionen.undlockten 3,21 sowie 2,19 Millionen Zuschauer an, die Marktanteile beliefen sich auf 10,4 und 7,1 Prozent. Um 21.45 Uhr wollten noch 4,16 Millionen Zuschauer dassehen, das auf 15,0 Millionen. Bei den jungen Leuten fuhr das ZDF 5,2, 5,0 und 11,9 Prozent Marktanteil ein. Die Premiere vonlockte 1,15 Millionen Zuschauer zu ProSieben, der Sender verbuchte 10,5 Prozent.Bei Sat.1 erreichte1,28 Millionen Zuschauer, bei den Werberelevanten standen 8,0 Prozent auf der Uhr. Eine neue Folge vonbrachte RTL 1,90 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 10,9 Prozent ermittelt. Bei VOX wollten 1,34 Millionensehen, das nun 8,5 Prozent holte.Die vorerst letzte-Ausgabe bei RTLZWEI lockte 5,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen zum Sender. 0,96 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Bei Kabel Eins wiederholte man, der auf 1,50 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent Marktanteil kam.