Michael Hirst schreibt «Billy the Kid»

Der Autor hinter «Vikings» wird sich der Geschichte des Revolverhelds annehmen.

Der bekannte und berüchtigte Gesetzeslose Billy the Kid bekommt eine Fernsehserie bei der MGM-Tochter Epix. Für das Drama konnte man Michael Hirst gewinnen, der bei seinen Serien «The Tudors» und «Vikings» fast alle Episoden selbst verfasste. Die Produktion des Achtteilers, der wohlheißen wird, soll im Juni in Calgary beginnen, die Premiere ist für 2022 geplant."«Billy the Kid» bringt Michael Hirst und MGM wieder zusammen, deren epische Sagas mit globaler Anziehungskraft unerreicht bleiben", sagte Rola Bauer, MGMs Präsidentin für internationale Fernsehproduktionen, in einem Statement. "Es ist im Kern eine Einwanderergeschichte und eine internationale Perspektive auf diesen legendären amerikanischen Charakter. Es ist aufregend, wieder einmal mit unseren Partnern bei Epix und NENT/viaplay zusammenzuarbeiten.""Michael Hirst hat eine Serie geschaffen, die die Zuschauer auf eine völlig unerwartete, spannende Reise mitnimmt und alles, was sie über diese ikonische Figur zu wissen glaubten, auf den Kopf stellt", fügte Michael Wright, Präsident von Epix, hinzu."Billys Geschichte ist viel mehr als ein fantastisches Drama über einen charismatischen Cowboy - obwohl sie das ist! Es ist auch die Geschichte eines Einwanderers und die Geschichte der Entstehung des neuen Amerikas aus dem gesetzlosen, gewalttätigen Chaos des mittleren Westens und seiner vielen Nationen. Letztendlich ist es also nicht nur eine Geschichte - es ist ein amerikanischer Mythos", so Hirst.