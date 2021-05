«Heels»: Start der Wrestling-Serie

Vermischtes

Der Start der neuen Wrestling-Serie steht fest. Mit an Bord sind Stars wie Stephen Amell und Alexander Ludwig, die die Hauptrollen übernehmen.

Mit dem «Arrow»-Star Stephen Amell, «Vikings»-Veteran Alexander Ludwig, und Mary McCormack, bekannt aus Serien wie «In Plain Sight», startet das starbesetzte Wrestling-Dramaam 15. August 2021. Zu sehen ist die Serie dann bei Starz, in Deutschland wird die Ausstrahlung auf dem Streamingdienst Starzplay erfolgen.Inhaltlich geht es in «Heels» nicht um den Medienzirkus des World Wrestling Entertainment, sondern vielmehr um die Männer und Frauen, die in einer Südstaaten-Kleinstadt dem Traum einer Profi-Karriere im Wrestling hinterherjagen. Im Zentrum steht ein familiengeführtes Wrestling-Unternehmen, das von den zwei Brüdern Jack und Ace Spade geleitet wird. Die beiden Geschwister kämpfen um das Erbe ihres verstorbenen Vaters und spielen im Ring zur Unterhaltung der Zuschauer den Guten und den Bösen. Doch in der realen Welt fällt es den Brüdern oft schwer, diese Charaktere wieder hinter sich zu lassen. Jacks Geschäftspartnerin Willie hält die Logistik der örtlichen Wrestling-Organisation fest in der Hand.Neben Amell und Ludwig sind auch Allen Maldonado und der zweifache Super-Bowl-Champion James Harrison als Wrestler zu sehen. Alison Luff übernimmt die Rolle von Jacks Ehefrau, Staci Spade und Kelly Berglund spielt Crystal Tyler, die auf Ace ein Auge geworfen hat. Die Produktion von Lionsgate Television und Paramount TV Studios umfasst acht Episoden. Mike O'Malley ist der Showrunner der Serie und vom Kollegen Micheal J. Waldron stammt das Drehbuch.