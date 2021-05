Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten die Komödie im ZDF? Welchen Quoten holten die Spielfilme bei Sat.1 und Kabel Eins? Konnte «Die Höhle der Löwen» einen neuen Rekord einfahren?

Das ZDF versendete an diesem Montag die Komödieund sicherte sich mit 5,66 Millionen Zuschauern die größte Reichweite des Abends. 0,66 waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Am Markt sorgte dies für 17,8 Prozent insgesamt und 8,1 Prozent bei Jüngeren. Die Nachrichten desbehielten danach 4,74 Millionen Interessierte. Die Quoten beliefen sich auf 16,6 beziehungsweise 10,3 Prozent. Das Erste sendete dagegen die Naturdokuvor 3,20 Millionen Sehern. Die Reichweite bei den Jungen lag bei 0,59 Millionen. Am Markt wurden 10,0 und 7,3 Prozent gemessen.verlor im Anschluss an Boden und kam nur auf 7,8 Prozent insgesamt und 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt blieben 2,38 Millionen dran.RTL setzte einmal mehr aufzu Beginn der Primetime. 3,68 Millionen verfolgten die Jauch-Show, wovon 0,81 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Fürblieben im Anschluss noch 2,23 beziehungsweise 0,55 Millionen dran. Die Sehbeteiligung bei den Umworbenen sank von zunächst 10,1 auf 8,7 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt wurden 11,8 und 9,8 Prozent für den Kölner Sender ausgewiesen.sicherte VOX mit 16,0 Prozent in der Zielgruppe den besten Wert an diesem Abend. Insgesamt sahen die Gründershow 2,43 Millionen Zuschauer, wovon 1,24 Millionen aus der werberelevanten Zuschauerschaft kamen. Insgesamt kam man auf 8,2 Prozent. RTLZWEI präsentierte erneut eine Wiederholung von. 0,67 Millionen wollten das sehen. In der Zielgruppe schaffte man damit maue 3,9 Prozent. Zwei Folgengenerierten danach 3,6 und 3,3 Prozent. Die Reichweiten lagen 0,48 und 0,31 Millionen.Sat.1 und Kabel Eins versendeten jeweils Filme. Der Sender mit der Kugel zeigteund erreichte ein 1,11-millionenköpfiges Publikum. 0,56 Millionen stammten aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe. Damit kam man auf Sehbeteiligungen von 3,6 und 7,1 Prozent. Kabel Eins hatte mitein wenig mehr Erfolg. Insgesamt schalteten 1,34 Millionen ein, was zu 4,3 Prozent führte. In der Zielgruppe standen 0,41 Millionen Zuschauer und 5,1 Prozent auf dem Papier. ProSieben kehrte zurück zum Comedy-Montag und strahlte jeweils eine Doppelfolgeundaus. Für den jungen Nerd interessierten sich 1,12 und 1,04 Millionen, für die gelbe Familie blieben dann noch 0,70 und 0,68 Millionen dran. Der Zielgruppenanteil lag zu Beginn bei 10,0 Prozent, fiel dann auf 8,7 und 6,8 Prozent, ehe es wieder leicht nach oben auf 7,2 Prozentpunkte ging.