Sandro Wagner verlängert bei DAZN

Köpfe

DAZN verlängert den Vertrag von Sandro Wagner als Kommentator und Fußballexperten.

Der Vertrag von Sandro Wagner wurde von DAZN verlängert, der ehemalige Stürmer wird damit weiterhin als Kommentator für nationale und internationale Top-Spiele im Einsatz sein. Seit seinem Start im September 2020 hat sich Wagner bei DAZN zu einem der gefragtesten Fußballexperten in Deutschland entwickelt. Dort wird Wagner, wie schon erwähnt, sowohl als Co-Kommentator, aber auch als Analyst im Einsatz sein. Nebenbei wird der ehemalige Nationalspieler auch Trainer der U19 bei der SpVgg Unterhaching diesen Sommer.Wagner selbst sagt zu seiner Verlängerung: „Die Arbeit rund um die Liveübertragungen macht mir riesig Spaß: Der Fußball steht im Mittelpunkt und das gesamte DAZN-Team ist einfach top. Daher freue ich mich sehr darauf, neben meiner beginnenden Trainertätigkeit den Weg mit DAZN weiterzugehen!“ Ebenso begeistert von der Verlängerung ist Michael Bracher, der SVP Content DACH bei DAZN: „Sandro begeistert die Fußball-Fans, weil er ehrlich, eckig, kantig ist – weil er alles auf den Punkt bringt und die Sprache der Zuschauer spricht. Er hat sich bei DAZN in kürzester Zeit zum gefragtesten TV-Experten in Deutschland entwickelt. Ihn bei uns zu behalten, hatte für uns große Priorität. Wir sind stolz, Sandro weiterhin an Bord zu haben.“Nun hat DAZN also, neben der Verpflichtung von Laura Wontorra, die zweite prominente Personalie der kommenden Fußball-Saison angekündigt. Somit wird es spannend, ob DAZN in Zukunft noch einige bekannte Experten ins Boot holt. Schließlich nimmt der Bundesliga-Anteil beim Streamingportal in der kommenden Saison zu. In der kommenden Saison zeigt DAZN alle Spiele der Bundesliga am Freitag und am Sonntag, sowie nahezu alle Partien der UEFA Champions League.