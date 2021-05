«Jenke. Crime.» startet leicht überdurchschnittlich

Quotennews

Am Dienstagabend übernahm Jenke von Wilmsdorff den Sendeplatz von Joko & Klaas. Nur etwas mehr als eine Million Menschen schalteten ein.

Zum Start in den Mai übernahm Ex-RTL-Gesicht Jenke von Wilmsdorff einen sehr schwierigen Job, denn er beerbte einen sehr starken Sendeplatz. Mit Ausnahme von kleineren Specials liefen zahlreiche Formate am Dienstagabend hervorragend. So glänzten zuletzt «Joko und Klaas gegen ProSieben», «The Masked Singer» und «Wer stiehlt mir die Show?» mit fantastischen Zuschauerzahlen.ProSieben startet die erste True-Crime-Show zur Hauptsendezeit. Zum Auftakt der vierteiligen Show widmete der Reporter von Wilmsdorff Hubertus Becker, der 20 Jahre lang im Gefängnis saß. Becker ist 69 Jahre alt und tarnte sich als Playboy-Fotograf, Profi-Tennisspieler und Sex-Tourist, wie ProSieben schreibt, um seine Drogengeschäfte umzusetzen. 1,15 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die knapp zweistündige Geschichte von, die auf einen Marktanteil von 3,8 Prozent kam.Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern fuhr das Format 0,80 Millionen Zuschauer ein, die Konfrontation von von Wilmsdorff und „Beckers Opfern“, die Drogenkonsumenten im Frankfurter Bahnhofsviertel, sorgte für einen Marktanteil von 10,5 Prozent. Bereits um 22.20 Uhr gingauf Sendung. Das Comeback von Cro verfolgten 0,49 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent. In der Zielgruppe fuhr die Sendung enttäuschende 7,5 Prozent Marktanteil ein.