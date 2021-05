Netflix verfilmt «Im Westen nichts neues» neu

Vermischtes

Schon seit März laufen die Dreharbeiten für die Adaption des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarques.

Netflix gab am Dienstag bekannt, dass bereits seit März die Dreharbeiten zur ersten deutschen Verfilmung vonlaufen. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarques aus dem Jahr 1928, der noch heute als der Antikriegs-Roman schlechthin gilt. Die Dreharbeiten finden in der Nähe der tschechischen Hauptstadt Prag statt. Als Regisseur fungiert Edward Berger. Malte Grunert von Amusement Park ist Produzent. Die Dreharbeiten sollen noch bis Ende Mai andauern.In den Hauptrollen spielen unter anderem Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Moritz Klaus und Edin Hasanovic. Auch Daniel Brühl, Devid Striesow und Andreas Döhler gehören zum hochkarätigen Cast. „Dieser deutsche Weltbestseller vermag es vielleicht so eindrücklich wie kein anderes literarisches Werk den menschenverachtenden Terror des Krieges zu vermitteln. Seine erste deutsche Verfilmung zu schaffen ist für mich eine der spannendsten Herausforderungen überhaupt“, erklärt Edward Berger.„Wir sind überaus stolz, dass Edward Berger diesen Stoff mit einem großartigen Cast für Netflix erneut zum Leben erwecken wird", ergänzte Sasha Bühler, Director International Film und deutsche Filmchefin bei Netflix. «Im Westen nichts Neues» wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 bei Streamingdienst zum Abruf bereitstehen.