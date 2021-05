Sam Jay startet Late-Night bei HBO

US-Fernsehen

In der neuen Show werden aber keine Eröffnungsmonologe zu sehen sein.

Am 21. Mai um 21.00 Uhr startet bei HBO und HBO Max die neue Late-Night-Show. Die halbstündige Sendung, die von Jay und Showrunner Prentice Penny stammt, besteht aus verschiedenen Segmenten wie Sketchen, Animationen und Interviews. Jay macht sich darauf aus, „zuzuhören, zu lernen und denjenigen, die eine andere Perspektive haben, Fragen zu stellen", so der Sender. Aber das Einzige, was die Show nicht haben wird, ist ein Monolog."Ich wollte keinen Eröffnungsmonolog halten, weil es sich für mich wie eine Sache anfühlt, die man macht, um Amerika zu beweisen, dass man etwas auf die leichte Schulter nehmen kann, und das wollte ich einfach nicht tun", erzählt Jay gegenüber Variety."Ich wollte nicht diese Sache machen, bei der ich jeden Abend beweisen muss, dass ich lustig bin. Ich habe das Gefühl, dass es überall in der Show lustige Momente gibt: Manchmal kommen sie von mir, manchmal nicht; manchmal liegt das Lustige im Aufbau oder in der Nuance. Die Art von Komikerin, die ich bin, und die Art von Mensch, der ich bin, finde ich lustig in der Welt – in der Art, wie wir denken, wie wir an Dinge herangehen – und ich dachte wirklich, dass dies ein Raum ist, um damit zu spielen."