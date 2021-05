Eva Longoria findet ihre Hauptdarsteller

Kino-News

Die «Desperate Housewives»-Darstellerin hat die Gesichter für ihr Prestigeprojekt gefunden.

Nach der großen Serienkarriere von «Desperate Housewives» arbeitet Eva Longoria schon einige Zeit hinter der Kamera. Ihr neues Projekt, ein Film über die Erfinder des würzigen Cheetos-Snacks fand mit Jesse Garcia und Annie Gonzales ihre Hauptdarsteller. Mit der Geschichte um Richard Montañez startet Longoria nun ihre Filmkarriere.Garcia wird Montañez spielen und Gonzalez wird seine Frau Judy porträtieren. Außerdem hat Linda Yvette Chavez das Drehbuch von Autor Lewis Colick («October Sky») übernommen. Chavez ist die gefeierte Schöpferin der Netflix-Originalserie «Gentefied» und adaptierte auch das kommende Regiedebüt von America Ferrera, das Netflix-Original «I Am Not Your Perfect Mexican Daughter».Longoria sagte, es sei "meine größte Priorität gewesen, sicherzustellen, dass wir die Geschichte von Richard Montañez authentisch erzählen. Ich bin so glücklich, dass wir zwei extrem talentierte mexikanische Amerikaner in diesen Schlüsselrollen an Bord haben. Jesse und Annie haben ein tiefes Verständnis für unsere Community und werden helfen, diese für unsere Kultur so wichtige Geschichte zu erzählen."