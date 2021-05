Will Smith und Alicia Keys als Hauptdarsteller einer YouTube-Original-Serie

US-Fernsehen

Der Dienst von Google hat sich mit Smith und Keys zwei echte Shooting-Stars gesicherte.

Auf einem Branchenevent für die Werbetreibenden hat YouTube am Dienstag neue Projekte angekündigt. Im Vordergrund der neuen Projekte stehen echte Top-Stars wie Will Smith, dessen Formatim Jahr 2022 Premiere feiern soll. Die sechsteilige Fitness-Serie von Will Smith und Jada Pinkett Smiths Westbrook Media wird den Schauspieler dabei begleiten, wie er sich selbst herausfordert, jeden Aspekt seiner Fitness mit Hilfe von Gästen wie Profi-Athleten, Wissenschaftlern und Experten – und Top-YouTube-Creators – zu verbessern.Alicia Keys'soll diesen Sommer Premiere feiern. Die Serie wird die Singer-Songwriterin dabei begleiten, wie sie das 20-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden Albums "Songs in A Minor" feiert und sich ins Studio begibt, um ihr achtes Album aufzunehmen. Produziert in Zusammenarbeit mit Westbrook Media, wird Keys in der vierteiligen Doku-Serie "die vergangenen 20 Jahre an die Oberfläche bringen", mit Auftritten und Aufnahmen hinter den Kulissen, so YouTube.Die dritte Staffel von YouTubes, die später in diesem Jahr Premiere feiert, wird wieder die Schauspielerin, Produzentin und Schöpferin Liza Koshy an der Seite der wiederkehrenden Darsteller Kimiko Glenn und Travis Coles zeigen, wie sie durch die Höhen und Tiefen ihrer 20er Jahre waten.ist eine High-Hoop-Serie, die ebenfalls bald erscheinen wird.erscheint am 16. Juni und erzählt die Geschichte von asiatisch-amerikanischen Prominenten.Das Original-Special «Barbershop Medicine», das diesen Sommer Premiere hat, wird den Einfluss von Rasse und sozioökonomischem Status auf die Gesundheitsversorgung und Langlebigkeit untersuchen.