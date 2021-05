DPU bekommt neuen Geschäftsführer und Executive Producer

Köpfe

Mit Jan-Phillip Senfft und Oliver Fischer bekommt die junge Produktionsfirma DPU Unterstützung.

Neben Alexander Isadi und Jürgen Hepp wird nun auch Jan-Philip Senfft der Chef des Produktionshauses Deutsche Produktionsunion (DPU). Seine Aufgaben drehen sich dabei vermehrt um die Programmbelange, bestehend aus der Entwicklung neuer Inhalte im Factual-, Comedy- und Show-Bereich, sowie das operative Formatgeschäft. Zudem kann Senfft mithilfe seiner Erfahrung als jahrelanger Leiter der Fandango GmbH auch die Expertise im Daily-Bereich der DPU stärken.Jan-Phillip Senfft sagt dazu: „Ich hätte nicht erwartet, dass ich bereits nach so kurzer Zeit eine neue berufliche Heimat finden würde, die mir jetzt schon so vertraut ist. Mit diesem starken Team an meiner Seite, konnte ich mich von Anfang an frei entfalten.“ Jürgen Hepp ergänzte: „Jan hat uns gerade noch gefehlt. Wir sind happy!“Doch nicht nur Senfft ist neu bei der DPU, auch Oliver Fischer ist neuer Executive Producer des Produktionshauses. Zuvor arbeitete Fischer bei Warner und war dort für den «Bares für Rares»-Kosmos samt Primetime-Ableger und «First Dates» verantwortlich. Jürgen Hepp ist auch über diesen Neuzang froh: „Auch Oliver ist ein Kenner seines Fachs, also bei uns gut aufgehoben.“ Demnächst werden schon die ersten Produktionen des jungen Unternehmens veröffentlicht, darunter befinden sich beispielsweise Formate mit Jenke von Wilmsdorff auf ProSieben und Ralf Schmitz auf Sat.1 . Darüber hinaus sind Produktionen mit anderen Sendern in Vorbereitung. Auch das Podcast-Genre soll demnächst bedient werden.