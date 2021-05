Formsache: «The Good Doctor» geht weiter

US-Fernsehen

Die Arztserie aus dem Hause ABC bekommt eine fünfte Runde.

Der Fernsehsender ABC möchte auch im kommenden Jahr mit Dr. Shaun Murphy, verkörpert von Freddie Highmore, arbeiten. Die Quoten der Fernsehserie sind auch nach der Pandemie gut und vor allem innerhalb einer Woche wachsen die Reichweiten über die digitale Vermarktung.Neben Highmore spielen in der Serie Antonia Thomas als Dr. Claire Browne, Hill Harper als Dr. Marcus Andrews, Richard Schiff als Dr. Aaron Glassman, Christina Chang als Dr. Audrey Lim, Fiona Gubelmann als Dr. Morgan Reznick, Will Yun Lee als Dr. Alex Park und Paige Spara als Lea Dilallo.David Shore entwickelte die Serie, die auf dem gleichnamigen südkoreanischen Ärztedrama basiert. Shore fungiert auch als ausführender Produzent und Showrunner. Daniel Dae Kim, Erin Gunn, David Kim und Sebastian Lee sind ebenfalls ausführende Produzenten. Sony Pictures Television und ABC Signature produzieren. In Deutschland sind aktuell die neuen Folgen bei Sky One zu sehen.