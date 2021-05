NBC bestellt neue «Law & Order»-Serie

US-Fernsehen

Das Setting wird ein anderes sein, denn das neue Format spielt in einer Strafverteidigungskanzlei.

Der Fernsehsender NBC möchte noch mehr mit Erfolgsproduzent Dick Wolf zusammenarbeiten. Der Sender hatin Auftrag gegeben. Das Format spielt in einer Strafverteidigungskanzlei, wöchentlich soll ein Fall aufgeklärt werden. Wolf holte sich «CSI»-Produzent Carol Mendelsohn als Showrunnerin.Universal Television, wo Wolf unter einem umfangreichen Gesamtvertrag steht, wird zusammen mit Wolf Entertainment als Studio fungieren. "Diese neue Serie ist für mich persönlich aufregend", sagte Wolf. "Wir haben die letzten 30 Jahre in Serien verbracht, die Offensive gespielt haben. Jetzt wird es großartig sein, Defensive zu spielen, und es mit Carol machen zu können, ist eine Ehre und eine Gelegenheit für uns beide, Fernsehen zu machen, das es so noch nicht gegeben hat.""Wir können es kaum erwarten, den Zuschauern das neueste Kapitel von «Law & Order» zu präsentieren, das einen anderen Blickwinkel auf das Strafrechtssystem wirft", sagte Lisa Katz, President of Scripted Programming bei NBCUniversal Television and Streaming. "Wir sind begeistert von Dick Wolfs immer wieder zum Nachdenken anregender Herangehensweise sowie von seiner Zusammenarbeit mit Carol Mendelsohn, mit der wir schon lange eine Serie machen wollten."